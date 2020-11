Chord dan Lirik Lagu Tanpa Batas Waktu - Ade Govinda feat Fadly, Aku Merindu Ku Yakin Kau Tahu

Penulis: Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu dan chord Tanpa Batas Waktu - Ade Govinda feat Fadli yang merupakan OST Sinetron Ikatan Cinta.

Lagu Tanpa Batas Waktu - Ade Govinda feat Fadli populer dengan liriknya 'Aku merindu ku yakin kau tahu'.

Berikut chord Tanpa Batas Waktu - Ade Govinda feat Fadly selengkapnya.

[Intro]

G Cm (2x)

G Bm

a..ku masih ada di sini

Dm E Am

masih dengan perasaanku yang dahulu

Cm G

tak berubah dan tak pernah berbeda

A D

aku masih yakin nanti milikmu..

.

G Bm

a..ku masih di tempat ini

Dm E Am

masih dengan setia menunggu kabarmu

Cm G

masih ingin mendengar suaramu

A D

cinta membuatku kuat begini..

.

[Reff]

D G

aku merindu

B

ku yakin kau tahu

C Bm

tanpa batas waktu..

Am

ku terpaku..

D G

aku meminta

B

walau tanpa kata

C Bm

cinta berupaya..

Am D C

engkau jauh di mata

B Em D

tapi dekat di doa

Am D G Cm

aku merindukanmu..

.

[Musik]

G Bm Dm E Am D

.

G Bm

a..ku masih di dunia ini

Dm E Am

melihatmu dari jauh bersama dia

Cm G

walau pasti ku terbakar cemburu

A D

tapi janganlah kau ke mana-mana..

.

[Reff]

D G

aku merindu

B

ku yakin kau tahu

C Bm

tanpa batas waktu..

Am

ku terpaku..

.

D G

aku meminta

B

walau tanpa kata

C D

cinta berupaya.. o oo..

.

Em G

aku merindu

B

ku yakin kau tahu

C

tanpa batas waktu..

Am

aku terpaku..

.

D G

aku meminta

B

walau tanpa kata

C Bm

cinta berupaya..

Am D C

engkau jauh di mata

B Em D

tapi dekat di doa

Am D G

aku merindukanmu..

Am D Em

aku merindukanmu..

Am D G

aku merindu..kan..mu..

.

[Outro]

G C (2x) D G