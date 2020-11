Raih Dua Penghargaan di Ajang Berbeda, PTPN XII Siap Tunjukkan Kinerja Optimal

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII pada akhir Oktober lalu dan awal November ini menerima dua penghargaan di ajang berbeda.

Yaitu penghargaan Export Marketing Development Anak Perusahaan BUMN dalam acara BUMN Branding and Marketing Award 2020 dan penghargaan Committed Company For Contributing In Best Quality Product Of The Year 2020 di ajang Best National Achievement Prestigious Award 2020.

Wien Irwanto, SEVP Business Support PTPN XII, menyampaikan, dengan adanya dua penghargaan ini, bisa membawa kebanggaan bagi PTPN XII.

"Dalam kondisi terpuruk akibat musibah pandemi Covid-19, tak hanya sendi kesehatan saja

yang mengalami perubahan, kinerja bisnis juga terdampak. Sehingga, dua penghargaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami," kata Wien, dalam rilisnya, Senin (9/11/2020).

Penghargaan ini diharapkan bisa mendorong kinerja PTPN XII yang lebih optimal lagi hingga akhir tahun 2020.

Menurut Wien, pihaknya siap memaksimalkan kemampuan demi tercapainya target penjualan produk perusahaan dan terpenuhinya kebutuhan konsumen.

Terkait penghargaan yang diserahkan di Ballroom Hotel The Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta tersebut, Wien menjelaskan, bila BUMN Branding and Marketing Award 2020 ke-8 merupakan penganugerahan oleh BUMN Track bersama ARRBEY Consulting.

Tujuannya untuk mengapresiasi perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN yang telah berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Serta menunjukkan kinerja optimal dalam bersaing di pasar global melalui inovasi branding dan marketing," tambah Wien.

Wien mengungkapkan, ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yaitu proses pengisian kuesioner dan penjurian dilakukan secara online melalui aplikasi zoom meeting karena adanya pandemi covid 19 yang membatasi kegiatan pertemuan secara langsung.

“Kami berharap, dari yang kami dapat ini, PTPN XII mampu memberikan pelayanan yang semakin prima sekaligus mampu menjadikan penghargaan ini sebagai evaluasi untuk kemajuan perusahaan," tandas Wien.

Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan, Winarto, menambahkan, PTPN XII sebagai perusahaan perkebunan yang menghasilkan berbagai macam produk unggulan selalu berkomitmen menjaga kualitas dan mutu produk.

“Kualitas dan mutu produk selalu menjadi nomor satu di perusahaan kami. Terbukti dari tahun ketahun mutu produk kami tetap sama," kata Winarto.

Winarto menambahkan, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa sampai dengan saat ini PTPN XII masih menjadi kesayangan baik di hati para konsumen maupun stakeholder.