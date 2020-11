Chord Lagu Pelangi - AT Mahmud Viral di TikTok, Pelangi Pelangi Alangkah Indahmu

Penulis: Pipit | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Pelangi dari AT Mahmud atau Abdullah Totong Mahmud,

yang viral di TikTok.

Lagu Pelangi adalah lagu anak, yang liriknya Pelangi Pelangi Alangkah Indahmu

Chord lagu Pelangi

G C D

Pelangi- pelangi, alangkah indahmu

D C G

Merah kuning hijau, dilangit yang biru

G C G D

Pelukismu agung, siapa gerangan

G C D G

Pelangi-pelangi, ciptaan tuhan