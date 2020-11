Chord Lagu Harta Berharga - Keluarga Cemara Viral di TikTok, Terima Kasih Emak Terima Kasih Abah

Penulis: Pipit | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Harta Berharga salah datu lagu di Film Keluarga Cemara yang kini viral di TikTok.

Liriknya Terima Kasih Emak Terima Kasih Abah, langsung saja ini chord gitar dan lirik lagunya.

Harta Berharga

Intro : C F -G Am Em

Dm C D ~ G

C Dm

Harta yang paling berharga

G C

adalah keluarga ~

Am D

Istana yang paling indah

F G

adalah ~ keluarga ~

C Dm

Puisi yang paling bermakna

G C -G/B

adalah keluarga

Am D

Mutiara tiada tara

F G C

adalah ~ keluarga ~

F G

Selamat pagi Emak

Em Am

Selamat pagi Abah

Dm

Mentari hari ini

G C C7

Berseri indah ~

F G

Terima kasih Emak

Em Am

Terima kasih Abah

Dm

Untuk tampil perkasa

G F

bagi kami putra putri

G C

yang siap berbakti ~

C F -G Am Em

Dm C D ~ G ~ A#