Apartemen Mewah dengan Nilai Investasi Terbaik di Pusat Kota Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Saat ini tinggal di apartemen sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Selain kepraktisan dan kenyamanan karena hemat waktu dan biaya, tinggal di Apartemen yang berada di lokasi strategis dan di area superblok memberikan nilai prestise tersendiri.

Ciputra World Surabaya merupakan Superblok mewah dan prestisius yang berdiri di lahan seluas hampir 10 hektare. Berlokasi di CBD Mayjen Sungkono Surabaya, merupakan persembahan dari developer besar dan terpercaya, Grup Ciputra. Di dalamnya terintergrasi lifestyle mall, hotel, apartments, SOHO dan office tower.

Desain masterplan dikerjakan oleh DP Achitects Singapore yang berpengalaman mendesain superblok di berbagai kota di dunia.

SKY Residence-Dare to be Different

Bosan dengan desain apartemen yang dipasarkan saat ini? SKY Residence menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan unit yang fleksibel untuk didesain sesuai style yang diinginkan.

Kelebihan dari membeli unit Ready to Finish ini adalah selain hemat waktu pengerjaan juga hemat biaya. Karena unit belum finished, pemilik tidak perlu membongkar material yang sudah terpasang, seperti plafon, lantai dan dinding untuk mewujudkan style yang diinginkan, seperti menciptakan Industrial Style yang sedang tren dikalangan anak muda dengan membiarkan atap tidak tertutup plafon dan dinding tetap menampilkan concrete bare.

Tidak terbatas pada Industrial Style, pemilik juga dapat dengan lebih mudah membuat style yang sedang tren lainnya seperti Japandi, Rustic, Modern, Minimalis dapat dengan lebih mudah diterapkan di SKY Residence.

SKY Residence Ready to Finish Unit diluncurkan dalam jumlah terbatas hanya 35 unit dengan luasan mulai dari 69m2 .

Terdapat lobi bersama, private lobby lounge untuk SKY Residence, satu platinum lift, dan empat passenger lift.

Atmosfer mewah dihadirkan melalui ketinggian floor to floor yang mencapai 3,5 meter.

Ready to Finish Unit berada tepat di lantai tertinggi, yaitu mulai dari lantai 32. Para penghuni dapat menikmati golf view atau city view melalui balkon di setiap unit tanpa terhalang di puncak ketinggian tower.