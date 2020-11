Pertamina Contact Center 135 Sabet 7 Penghargaan Ajang CCW APAC 2020

SURYA.co,id | SURABAYA - Pertamina Contact Center (PCC) 135 menyabet tujuh penghargaan dari ajang Contact Center World Asia Pacific (CCW APAC) 2020.

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan khususnya melalui kanal layanan kontak pelanggan.

Contact Center World Asia Pacific (CCW APAC) merupakan ajang penghargaan bagi perusahaan dan praktisi Contact Center tingkat dunia digelar Contact Center World (CCW).

CCW yang berdiri sejak tahun 1999 adalah asosiasi global untuk contact center dan customer engagement best practice. Saat ini Contact Center World memiliki lebih dari 205 ribu anggota.

Director Business Planning & Development PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Mars Ega Legowo Putra menjelaskan, keikutsertaan Pertamina dalam ajang ini sebagai bentuk komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Dalam ajang ini, tim PCC 135 mendapatkan sharing mengenai best practices dari praktisi terbaik dunia berbagai macam industri dalam hal pengelolaan contact center berkelas dunia," kata Mars Ega, Minggu (8/11/2020).

Dia menambahkan, Pertamina berniat untuk mewujudkan PCC 135 sebagai layanan kontak pelanggan berkelas dunia.

Selain dilengkapi dengan sarana atau fasilitas yang baik, Pertamina juga meningkatkan kapasitas tim di antaranya dengan mengikuti ajang kompetisi berkelas dunia seperti itu.

Dalam keikutsertaan pertama kalinya pada ajang ini, PCC 135 berhasil mendapatkan tujuh penghargaan gold untuk kategori berbeda.

Yaitu, Best Contact Center: Mars Ega Legowo Putra, Best Contact Center Operational Manager : R Choerniadi Tomo, Best Public Service Center: Dedi Mei Dianto, Best In Customer Service : Darda Ubbada, Best Contact Center Supervisor: Rik Rik Mudzakir, Best Analyst: Endy Pandu Winata, dan Best Customer Service Profesional: Dimitry Pratamaputera Irman.