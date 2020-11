Lirik dan Chord Lagu Goyang 2 Jari - Sandrina yang Viral di TikTok, 'Ayo Kita Goyang Dua Jari'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Simak lirik dan kunci gitar atau chord lagu Goyang 2 Jari yang dinyanyikan oleh Sandrina dan viral di TikTok.

Kunci gitar atau chord lagu Goyang 2 Jari - Sandrina banyak diburu setelah viral menjadi lagu TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Lirik dan Chord Lagu Goyang Dua Jari - Sandrina'

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Bahagialah Bersamanya - Selvata Kunci C, Ijinkanlah Aku tuk Pergi Darimu

Baca juga: Chord Lagu Penek di Awak Kayo di Urang - Frans dan Fauzana, Lagu Sumatera Barat yang Viral di TikTok

[Intro]

Am F C G

Am F C G

[Verse]

Am

Kalau kamu sendiri

F

Kamu jangan sedih

C

Jangan galau jangan pusing

G

Jangan di pikirin

Am

Ayo kita happy happy

F

Kita goyang dua jari

C

Kanan kiri kanan kiri

G

Puter puter jari

[Chorus]

Am F

Ayo kita goyang dua jari

C

Biar kita happy

G

Goyang sampai pagi

Am F

Ayo kita goyang dua jari

C

Biar kita happy

G

Goyang sampai pagi

[Instrumental]

Am

Am F C G

[Verse]

Am

Kalau kamu sendiri

F

Kamu jangan sedih

C

Jangan galau jangan pusing

G

Jangan di pikirin

Am

Ayo kita happy happy

F

Kita goyang dua jari

C

Kanan kiri kanan kiri

G

Puter puter jari

[Chorus]

Am F

Ayo kita goyang dua jari

C

Biar kita happy

G

Goyang sampai pagi

Am F

Ayo kita goyang dua jari

C

Biar kita happy

G

Goyang sampai pagi

[Outro]

Am F C G

Am F C G