Chord dan Lirik Lagu Kita - Sheila On 7 Mudah Kunci C Viral di TikTok, Di saat Kita Bersama

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Kita - Sheila On 7 versi mudah dengan kunci dasar C.

Lagu Kita - Sheila On 7 viral kembali setelah banyak digunakan sebagai lagu latar di TikTok. Berikut selengkapnya.

Intro : C Em Dm G

C

Di saat kita bersama

E7 Dm

Di waktu kita tertawa, menangis

G C F G

Merenung oleh cinta

C

Kau coba hapuskan rasa

E7

Rasa di mana kau melayang

Dm G C

Jauh dari jiwaku juga mimpiku

Dm

Biarlah, biarlah

C

Hariku dan harimu

Em Bb

Terbelenggu satu

G

Oleh ucapan manismu

**

F C

Dan kau bisikan kata cinta

Dm Am

Kau t`lah percikan rasa sayang

F C

Pastikan kita seirama

Dm Am

Walau terikat rasa hina

C Em Dm G

C

Sekilas kau tampak layu

E7 Dm

Jika kau rindukan gelak tawa yang

G C

Warnai lembar jalan kita

Dm

Reguk dan teguklah

C

Mimpiku dan mimpimu

Em Bb

Terbelenggu satu

G

Oleh ucapan janjimu

Kembali ke **

F C Dm Am 2x