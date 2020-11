Biodata Zaskia Gotik Pedangdut Resmi jadi Ibu, Suaminya Orang Terpandang Pengusaha Tajir & Politikus

Penulis: Alif Nur | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Pedangdut Zaskia Gotik kini resmi menjadi seroang ibu setelah melahirkan anaknya pada Sabtu (7/11/2020).

Zaskia Gotik melahirkan anak pertamanya dengan Sirajuddin Mahmud, seorang pengusaha tajir dan politikus.

Menurut unggahan Sirajuddin Mahmud di Instagram, Zaskia Gotik diduga melahirkan anak berjenis kelamin perempuan.

Baca juga: Kata-kata Wijin saat Video Syur Mirip Gisella Anastasia Viral jadi Sorotan hingga Banjir Dukungan

Baca juga: Setelah Dinikahi Brotoseno, Tata Janeeta Malah Dituduh Permainkan Pernikahan, Berikut Klarifikasinya

"Alhamdulillah welcome to the world my love (emoji)," tulis Sirajuddin di Instagram story-nya sembari menambahkan emoji anak perempuan.

Unggahan Sirajuddin Mahmud di Instagram (Instagram @sirajuddinmahmudsabang)

Suami Zaskia Gotik itu pun tampak hanya menuliskan kalimat syukurnya itu atas kelahiran anak pertama dari istri barunya ini.

Namun, keduanya masih enggan membagikan potert buah hati mereka yang baru lahir.

Sementara itu, menilik akun Instagram fansclub Zaskia Gotik @itikers_community, akun tersebut membagikan potret Zaskia bersama bayinya.

Dalam video singkat itu, tampak Zaskia memberikan ASI pertamanya untuk sang buah hati.

"Assalamualaikum Allhamdulilah lancar sehat semua nya...selamat datang ponakan online jadi anak yg pinter Sholehah berbakti sama ortu (emoji)," tulis akun tersebut pada unggahannya.