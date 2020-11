Merayakan Hari Pahlawan dari Rumah dengan Makeup Look 'Be Brave, Be Bold'

SURYA.CO.ID/Habibur Rohman

EDUKASI CANTIK - Model Charlize Cahyadi tampil pada Makeup Tutorial Be Brave, Be Bold di The Grand Palace Department Store Grand City Surabaya, Sabtu (7/11/2020). Dengan menggandeng desainer Mega MA, tutorial makeup yang dilakukan secara online yang dipandu Beauty Consultant MUA LT Pro Merry Ayu Sandra ini untuk menyambut Hari Pahlawan.