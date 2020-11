Chord Lagu Penek di Awak Kayo di Urang - Frans dan Fauzana, Lagu Sumatera Barat yang Viral di TikTok

Penulis: Pipit | Editor: Musahasah

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Panek di Awak Kayo di Urang dari Frans dan Fauzana yang viral di TikTok.

Lagu ini merupakan lagu daerah asal Sumatera Barat, langsung saja ini chord lagu dan lirinya.

Chord lagu Panek Di Awak Kayo Di Urang

C

singkek alah diuleh

C

sayuik alah disambuang

F

tiok dijuluak tak sampai juo

G

usah balamo adiak pandangi

C G

kalimpatan mato jadinyo

C

antah bilo ka lareh

C

buah masak di ujuang

F

ranting taraso tinggi juo

G

lamo jo lambek ka jatuah juo

C

samo disambuik jo hati suko

F

batang nan tumbuah di tanah lereang

C

tiok nan jatuah ka parak urang

Dm G

ancak di awak urang katuju

C

basidakah kito dahulu

F

panek di awak kayo di urang

C

raso dikito bilo kasanang

Dm G

salagi masih barusaho

C

Tuhan nan indak ka sio-sio..

F C

indak ka lari gunuang dikaja

G C

indak ka kariang lauik ditimbo

F C

samo mancari kito jo badoa

G C

nan rasaki ka datang juo..

C

antah bilo ka lareh

C

buah masak di ujuang

F

ranting taraso tinggi juo

G

lamo jo lambek ka jatuah juo

C

samo disambuik jo hati suko..

F

batang nan tumbuah di tanah lereang

C

tiok nan jatuah ka parak urang

Dm G

ancak diawak urang katuju

C

basidakah kito dahulu

F

panek diawak kayo diurang

C

raso dikito bilo kasanang

Dm G

salagi masih barusaho

C

Tuhan nan indak ka sio-sio

F C

indak ka lari gunuang dikaja

G C

indak ka kariang lauik ditimbo

F C

samo mancari kito jo badoa

G C

nan rasaki ka datang juo..