Polisi Ungkap Sindikat Pengedar Narkoba di Kota Kediri, Barang Bukti Ratusan Ribu Pil Dobel L Disita

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Satresnarkoba Polres Kediri Kota ungkap sindikat pengedar sabu-sabu dan pil dobel L. Dua tersangka diamankan berikut barang bukti sabu-sabu dan ratusan ribu butir pil dobel L, Jumat (6/11/2020).

Kedua tersangka yang diamankan masing-masing, Zainul Muchlis (33) warga Kelurahan Bangsal, Kota Kediri dan Derry Darmawan (28) warga Jl Ngadisimo, Kota Kediri. Tersangka diamankan petugas sewaktu berada Jl Ngadisimo.

Kasubag Humas Polres Kediri Kota, AKP Kamsudi menjelaskan, dari tersangka Zainul Muchlis petugas mengamankan barang bukti satu bungkus plastik isi kristal putih sabu seberat 101,47 gram beserta bungkusnya dan satu bungkus plastik isi kristal putih sabu seberat 85,64 gram beserta bungkusnya.

Sedangkan barang bukti pil dobel L yang diamankan jumlah totalnya mencapai 142.140 butir.

Pil dobel L ada yang dikemas dalam plastik, botol plastik, plastik klip dan bekas kemasan bungkus rokok.

Diamankan juga 60 butir pil happy (erimin) dalam kemasan blister/strip, 3 buah timbangan digital, 4 pack label pil dobel L, 12 pack plastik pembungkus pil dobel L, 10 pack plastik klip kosong, seperangkat alat hisap sabu, sebuah kardus kosong untuk menyimpan pil dobel L, satu buah tas ransel warna abu-abu untuk menyimpan sabu dan sebuah HP warna biru berserta simcard.

Kronologi ungkap kasus ini berdasarkan hasil pengembangan dari tersangka Derry Darmawan yang telah ditangkap sebelumnya. Tersangka mengaku mendapatkan pil dobel L dari tersangka Zainul Muchlis.

Selanjutnya petugas Sat Resnarkoba Polres Kediri Kota melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan penangkapan tersangka Zainul Muchlis.

"Petugas mengamankan barang bukti, selanjutnya untuk tersangka beserta barang buktinya di amankan ke Mako Satresnarkoba Polres Kediri Kota," jelas AKP Kamsudi.

Sementara barang bukti yang disita dari tersangka Derry Darmawan terdiri 1.045 butir pil dobel L dalam bungkus plastik dan bungkus rokok.

Selain itu uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp 110.000 dan sebuah HP berikut simcard.

Tersangka diamankan setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba jenis pil dobel L. Setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan, dilakukan upaya paksa dan berhasil mengamankan tersangka Derry Darmawan beserta barang bukti.

Derry Darmawan bakal dijerat dengan pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sementara tersangka Zainul Muchlis bakal dijerat pasal 114 Ayat (2) sub Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 60 Ayat (2) sub Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.