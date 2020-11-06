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Lirik dan Chord Lagu Ego - Willy William yang Viral di TikTok, 'Dis moi qui est le plus beau'

Berikut kunci gitar atau chord lagu Ego yang dinyanyikan oleh Willy William dan viral di TikTok.

zoom-inlihat foto Lirik dan Chord Lagu Ego - Willy William yang Viral di TikTok, 'Dis moi qui est le plus beau'
Youtube addict.
Lagu Ego - Willy William yang Viral di TikTok 

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Simak lirik dan kunci gitar atau chord lagu Ego yang dinyanyikan oleh Willy William dan viral di TikTok.

Kunci gitar atau chord lagu Ego - Willy William banyak diburu setelah viral menjadi lagu TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Viral di TikTok, Lirik dan Chord Lagu Ego dari Willy William'

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[Intro]
Am Dm Am Dm Am Dm Am G Am

[Verse 1]
Am
Miroir
Dm                                Am
Dis moi qui est le plus beau
Dm                         Am
Quitte à devenir mégalo
Dm                                     Am
Viens donc chatouiller mon ego
G                Am
Allez allez allez

Dm                                   Am
Laisse moi entrer dans ta matrice
Dm                 Am
Gouter à tes délices
Dm                                 Am
Personne en peut m'en dissuader
G                Am
Allez allez allez

[Bridge 1]
G                           Am
Je ferai tout pour t'accompagner
G                          Am
Tellement je suis bornée
G                               Am
Je suis bien dans ma bulle
G               Am
Allez allez allez

  Dm
Tout est beau
  Am
Tout est rose
Dm              Am
Tant que je l'impose
Dm                              Am
Dis moi qui est le plus beau

[Chorus]
G                 Am
Allez allez allez

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Halaman
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Ego
Willy William
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Penulis: Putra Dewangga Candra Seta
Editor: Musahadah
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