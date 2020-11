Lirik dan Chord Lagu Ego - Willy William yang Viral di TikTok, 'Dis moi qui est le plus beau'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

[Intro]

Am Dm Am Dm Am Dm Am G Am

[Verse 1]

Am

Miroir

Dm Am

Dis moi qui est le plus beau

Dm Am

Quitte à devenir mégalo

Dm Am

Viens donc chatouiller mon ego

G Am

Allez allez allez

Dm Am

Laisse moi entrer dans ta matrice

Dm Am

Gouter à tes délices

Dm Am

Personne en peut m'en dissuader

G Am

Allez allez allez

[Bridge 1]

G Am

Je ferai tout pour t'accompagner

G Am

Tellement je suis bornée

G Am

Je suis bien dans ma bulle

G Am

Allez allez allez

Dm

Tout est beau

Am

Tout est rose

Dm Am

Tant que je l'impose

Dm Am

Dis moi qui est le plus beau

[Chorus]

G Am

Allez allez allez