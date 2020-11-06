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Lirik dan Chord Lagu Ego - Willy William yang Viral di TikTok, 'Dis moi qui est le plus beau'
Berikut kunci gitar atau chord lagu Ego yang dinyanyikan oleh Willy William dan viral di TikTok.
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Simak lirik dan kunci gitar atau chord lagu Ego yang dinyanyikan oleh Willy William dan viral di TikTok.
Kunci gitar atau chord lagu Ego - Willy William banyak diburu setelah viral menjadi lagu TikTok.
Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Viral di TikTok, Lirik dan Chord Lagu Ego dari Willy William'
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[Intro]
Am Dm Am Dm Am Dm Am G Am
[Verse 1]
Am
Miroir
Dm Am
Dis moi qui est le plus beau
Dm Am
Quitte à devenir mégalo
Dm Am
Viens donc chatouiller mon ego
G Am
Allez allez allez
Dm Am
Laisse moi entrer dans ta matrice
Dm Am
Gouter à tes délices
Dm Am
Personne en peut m'en dissuader
G Am
Allez allez allez
[Bridge 1]
G Am
Je ferai tout pour t'accompagner
G Am
Tellement je suis bornée
G Am
Je suis bien dans ma bulle
G Am
Allez allez allez
Dm
Tout est beau
Am
Tout est rose
Dm Am
Tant que je l'impose
Dm Am
Dis moi qui est le plus beau
[Chorus]
G Am
Allez allez allez
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