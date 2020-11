Chord Lagu Lungamu Ninggal Kenangan (Golek Liyane) - Happy Asmara Viral di TikTok

Penulis: Pipit | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Lungamu Ninggal Kenangan (Golek Liyane) oleh Happy Asmara.

Lagu ini viral di TikTok, liriknya Lungamu ninggal kenangan, Tekamu ngirim undangan.

Langsung saja ini dia lirik dan chord lagu Lungamu Ninggal Kenangan (Golek Liyane) dari Lusiana Malala:

Intro:

C Am Dm G

Em Am G F Fm G

C Am

Cobo tak kuat-kuatke

Dm

Weruh kowe karo dekne

G

Bisoku amung dongakne

C

Mugo langgeng selawase..

C F

Lungamu ninggal kenangan

G

Tekamu ngirim undangan

C C7

Medhotke tali katresnan..

F

Yen pancen kuwi dalane

G

Tak trimo keputusane

C

Aku tak golek liyane..

Interlude