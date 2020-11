Jadwal dan Link Live Streaming GURUku, Jumat 6 November: Kerajaan Majapahit dan Mahapatih Gajahmada

Penulis: Abdullah Faqih|Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, SURABAYA - Kerajaan Majapahit dan Mahapatih Gajahmada akan menjadi materi yang disampaikan pada siswa SD Kelas 4 dalam jadwal GURUku hari ini, Jumat (6/11/2020).

Program GURUku memasuki hari Jumat atau hari terakhir dalam pekan ini.

Seperti biasa, program GURUku di hari Jumat akan harid lebih awal 30 menit dari hari sebelumnya.

Siswa SD Kelas 4 akan belajar paling awal di jam 06.30 WIB.

Materi yang akan dipelahajari adalah Kerajaan Majapahit dan Mahapatih Gajahmada.

Setelah siswa SD Kelas 4, diteruskan siswa SD Kelas 3 yang akan mempelajari Bahasa Inggris dengan materi What Are You doing (VERB-ING)

Dua kelas terakhir yang akan belajar adalah kelas 5 dan kelas 6.

Materi yang akan disampaikan bagi siswa SD Kelas 5 adalah materi Perbandingan Senilai.

Setelah itu, Siswa SD Kelas 6 akan mengakhiri sesi GURUku di hari ini dengan mempelajari Jenis, Komponen, Tujuan, dan Manfaat Teks Formulir.