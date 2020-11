Chord Lagu Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti - Anneth Viral di TikTok

Penulis: Pipit | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti dari Anneth.

Langsung saja, ini chord gitar dan lirik lagunya.

Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti - Anneth

Intro :

C F Dm G

C Em

ku hampiri

F C

jalan yang kita lewati

F C Dm G

setiap hari kita disini

C Em

ku menanti

F C

hadirmu untuk kembali

Dm Bm Em

hanya kenangan

Am Dm G

yang tersisa disini

Am E

namun sekarang kau telah pergi

C D G

dan ku yakini kau takkan kembali

Reff :

C

mungkin hari ini

Am Dm

hari esok atau nanti

Bm E Am G

berjuta memori yang terpatri

F G

dalam hati ini

C

mungkin hari ini

Am Dm

hari esok atau nanti

Bm E Am

tak lagi saling menyapa

G Dm G

meski ku masih harapkanmu

Int

F