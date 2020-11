Chord Lagu Hujan Kemarin - Taxi Band Viral di TikTok, 'Tak Ingin Lagi Rasanya Kubercinta'

YouTube TAXI Band Official

Penulis: Pipit | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Hujan Kemarin dari Taxi Band yang viral di TikTok.

Liriknya 'Tak Ingin Lagi Rasanya Kubercibta Setelah Kau Tinggal Pergi'. Langsung saja ini chord gitar dan lirik lagunya.

Chord Gitar Lagu Hujan Kemarin - Taxi Band:

C G/B

kemarin.. ku dengar

Am Em

kau ucap.. kata cinta

F Em

seolah dunia

Dm G

bagai di musim semi..

C G/B

kau datang.. padaku

Am Em

membawa.. luka lama

F Em

ku tak ingin seolah

Dm G

semua seperti dulu..uu..

Reff:

C G/B

tak ingin lagi rasanya kubercinta

Am G

setelah.. kurasa perih

F Em

kegagalan ini

Dm G

membuatku tak berdaya..

C G/B

tak dapat lagi rasanya kutersenyum

Am G

setelah.. kau tinggal pergi

F Em

biar ku sendiri

Dm G

tanpa hadirmu kini..

C

lagi..

C G/B

kau datang.. padaku

Am Em

membawa.. luka lama

F Em

ku tak ingin seolah

Dm G

semua seperti dulu..uu..

Reff:

C G/B

tak ingin lagi rasanya kubercinta

Am G

setelah.. kurasa perih

F Em

kegagalan ini

Dm G

membuatku tak berdaya..