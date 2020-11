Chord Lagu Guruku Tersayang - Melly Goeslaw Viral di TikTok, 'Pagiku Cerah, Matahari Bersinar'

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan kunci gitar alias chord lagu Guruku Tersayang yang dipopulerkan oleh Melly Goeslaw.

Lagu Guruku Tersayang kembali trending setelah dibuat latar video TikTok.

Tak heran, kini lagu Guruku Tersayang menjadi salah satu lagu viral di TikTok.

C C D G ( 4x )

C F

pagiku cerahku

G C

matahari bersinar

C F

kugendong tas merahku

G C

di pundak . .

* )

C F

selamat pagi semua

G C

kunantikan dirimu

C F

di depan kelasmu

G C

menantikan kami . .

reff :

Am Dm

guruku tersayang

G C

guru tercinta

F Dm E

tanpamu apa jadinya aku . .

Am Dm

tak bisa baca tulis .

G C

mengerti banyak hal

F Dm G

guruku terimakasihku

# )

C F

nyatanya diriku

G C

kadang buatmu marah

C F

namun segala maaf

G C

kau berikan . . .

melodi : Em Am D G C Am E

Gm Cm F A# D# Am D . .

= = kembali ke : * ) . reff . # ) . reff

overtune :

Bm Em

guruku tersayang

A D

guru tercinta

G Em F#

tanpamu apa jadinya aku . .

Bm Em

tak bisa baca tulis .

A D

mengerti banyak hal

D Bm E A D

guruku terimakasihku uuuu . . .

outro : D D E A ( 2x )