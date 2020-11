Lirik dan Chord Lagu Kabut November - Meggy Z, 'Pertemuan Aku dan Dia, Terucap Janji Searah Cinta'

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Kabut November yang dipopulerkan oleh Meggy Z.

intro

G . . Bm . . C . . G . . ( 2x )

Bm . . G . . Bm . . G . .



G C

pertemuan aku dan dia . .

C D G D

terucap janji searah cinta . . . oohh . .

G C

namun hanya semusim saja

C D G D

berakhirnya jalinan cinta . . oohh . .

G

oh . . november



music : C . . D . . G . . ( 2x )

suling : Bm . . C . . A . . G . .



[ reff : ]

G C

kabut gelap awal bulan november

D G

bagaikan sebuah mimpi belaka . .



int : G . . . .



G C

keramahan tutur sapa yang manja

D G

kiranya berselubung arti dusta



A G A G

aku yang kecewa . . . . aku yang merana



G C

hancur sudah harapanku

C D G D

pada awal bulan nopember . . oohh . .

G

oh . . november



music : C . . D . . G . . ( 2x )

suling : Bm . . C . . A . . G . .



[ reff : ]

G C

kabut gelap awal bulan november

D G

bagaikan sebuah mimpi belaka . .



int : G . . . .



G C

keramahan tutur sapa yang manja

D G

kiranya berselubung arti dusta



A G A G

aku yang kecewa . . . . aku yang merana



G C

hancur sudah harapanku

C D G D

pada awal bulan nopember . . oohh . .

G

oh . . november