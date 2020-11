Chord dan Lirik Lagu Hujan Kemarin - Taxi Band Kunci C, Tak Ingin Lagi Rasanya Ku Bercinta

Lagu Hujan Kemarin - Taxi Band Kunci C, Tak Ingin Lagi Rasanya Ku Bercinta

YouTube TAXI Band Official

Penulis: Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Hujan Kemarin - Taxi Band yang viral di TikTok.

Lagu Hujan Kemarin - Taxi Band muda dimainkan dengan kunci dasar C. Berikut selengkapnya.

C G/B

kemarin.. ku dengar

Am Em

kau ucap.. kata cinta

F Em

seolah dunia

Dm G

bagai di musim semi..

C G/B

kau datang.. padaku

Am Em

membawa.. luka lama

F Em

ku tak ingin seolah

Dm G

semua seperti dulu..uu..

Reff:

C G/B

tak ingin lagi rasanya kubercinta

Am G

setelah.. kurasa perih

F Em

kegagalan ini

Dm G

membuatku tak berdaya..

C G/B

tak dapat lagi rasanya kutersenyum

Am G

setelah.. kau tinggal pergi

F Em

biar ku sendiri

Dm G

tanpa hadirmu kini..

C

lagi..

C G/B

kau datang.. padaku

Am Em

membawa.. luka lama

F Em

ku tak ingin seolah

Dm G

semua seperti dulu..uu..

Reff:

C G/B

tak ingin lagi rasanya kubercinta

Am G

setelah.. kurasa perih

F Em

kegagalan ini

Dm G

membuatku tak berdaya..

C G/B

tak dapat lagi rasanya kutersenyum

Am G

setelah.. kau tinggal pergi

F Em

biar ku sendiri

Dm G

tanpa hadirmu kini..

C

lagi..