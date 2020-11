Ini Spesifikasi dan Fitur Canggih Yamaha All New Aerox 155 Connected yang Baru Dilaunching

Yamaha All New Aerox 155 Connected

SURYA.co.id I JAKARTA - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) resmi meluncurkan All New Aerox 155 Connected.

Skuter matik ( skutik) ini memiliki banyak peningkatan dari segi fitur dan spesifikasi. Minoru Morimoto, President Director dan CEO PT YIMM, mengatakan, dengan semangat Full Gasspoll yang kuat.

"Dan lebih dari itu, Yamaha ingin menciptakan sesuatu yang baru, seperti Maxi Series kami untuk kesenangan dalam berkendara. Kebanggaan besar memiliki konsep model baru, desain yang bagus, fitur yang berguna, dan mesin yang powerfull. Ya, Yamaha selalu memberikan hal baru!,” ujar Morimoto, dalam keterangan resminya.

Connect dengan Smartphone

Sama seperti generasi Nmax 155 terbaru, Aerox 155 juga kini sudah bisa terkoneksi dengan smartphone karena adanya fitur Y-Connect. Dengan adanya fitur ini, pengendara dapat dengan mudah mendapatkan beragam informasi mengenai kondisi motor.

Mesin

Di sektor mesin, Yamaha juga memberikan peningkatan dengan mengusung Total New Engine Blue Core 155cc berpendingin cairan, dilengkapi dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat torsi merata disetiap putaran mesin.

Perubahn Desain

Dari sisi desain, All New Aerox 155 Connected juga mengalami sedikit perubahan. Tepatnya pada bagian bodi dan desain lampu depannya. Namun, desainnya masih tetap mempertahankan ciri khas Aerox sebelumnya juga.

Varian

Untuk menjawab semua kebutuhan konsumen, motor ini tersedia dalam dua varian, yaitu All New Aerox 155 Connected / ABS dan All New Aerox 155 Connected.

Warma

Untuk All New Aerox 155 Connected / ABS hadir dalam dua warna spesial, yaitu Prestige Silver dan Maxi Signature Black. Sementara untuk tipe All New Aerox 155 Connected, ditawarkan dengan 4 pilihan warna yang meliputi Dark Grey Yellow, Matte Black Cyan, Red dan Black.