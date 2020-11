Chord dan Lirik Lagu Hanyalah Tuhan Saja, Di Persimpangan Dilema - Terry Kunci C Viral di TikTok

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Hanyalah Tuhan Saja atau Di Persimpangan Dilema - Terry.

Lagu Di Persimpangan Dilema - Tery viral di TikTok dan mudah dimainkan dengan kunci C.

C

Masa berlalu

Em

tanpa ku menyadari

F Fm

Percintaan yang kita bina

C G

hampir selesai

C

Apa salahku

Em

kau buatku begini

F Fm

Dalam dilema di antara

C G

jalan derita

Am Em

Tidak pernah kuduga

F C G

Ini semua terjadi ho oo oo

C

Janganlah engkau

Em

menghancurkan segala

F Fm

Setelah lama kita

C G

mengarungi bersama

C

Usah biarkan

Em

cinta kita yang suci

F Fm

Dilambung ombak karam

C G

di lautan berduri

Am Em

Hanya satu pintaku

F C

smoga kau perbaiki

G C

o oo oo semua ini

Dm C

Telah banyak yang kuberi

F Am

Sejak dulu lagi

Dm C

Pengorbanan tiada pernah

G F G - E/G#

jemu wooo hoo

Reff:

Am Dm

Hanyalah Tuhan saja

G C

bisa menentukan semua

F G

Kesabaran daku

C G

menantimu oooho

Am Dm

Ku tetap memaafkankan

G C

dan berdoa kau kembali

F G C

Sebelum diri melangkah pergi