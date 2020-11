Lirik dan Chord Lagu Golek Liyane - Happy Asmara yang Viral di TikTok, 'Lungamu Ninggal Kenangan'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Simak lirik dan kunci gitar atau chord lagu Golek Liyane yang dinyanyikan oleh Happy Asmara dan viral di TikTok.

Kunci gitar atau chord lagu Golek Liyane - Happy Asmara banyak diburu setelah viral menjadi lagu TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Gitar Lungamu Ninggal Kenangan (Golek Liyane) - Happy Asmara dari Kunci C'

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Tompo Loro - Nanda Feraro yang Viral di TikTok, Kepingin Nutup Moto

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Cuma Saya - M.A.C Kunci C, Viral di TikTok Ko Mo Cari Yang Bagaimana

Intro: C Am Dm G

Em Am G F Fm G

C Am

Cobo tak kuat-kuatke

Dm

Weruh kowe karo dekne

G

Bisoku amung dongakne

C

Mugo langgeng selawase..

C F

Lungamu ninggal kenangan

G

Tekamu ngirim undangan

C C7

Medhotke tali katresnan..

F

Yen pancen kuwi dalane

G

Tak trimo keputusane

C

Aku tak golek liyane..

Int. Dm G C C7

Reff :

F

Sak tenane aku sayang

G

Jero ning atiku iki

C C7

Wegah kelangan..

F

Tak ikhlasne kowe ngilang

G

Senajan biyen kowe

C C7

Wis tau tak sayang..