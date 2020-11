Dipasangkan Amanda Manopo di Ikatan Cinta, Arya Saloka Juga Main Film Lagi dengan Aurelie Moeremans

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Selain dipasangkan dengan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka juga bermain film lagi dengan Aurelie Moeremans.

Melansir dari instagram @arya.saloka, suami Putri Anne itu mengunggah cover film barunya yang berjudul Story of Kale: When Someone's in Love.

Dalam film tesebut, Arya Saloka bermain peran dengan artis cantik Aurelie Moeremans.

Melansir dari Wikipedia, Story of Kale: When Someone's in Love adalah film drama Indonesia yang disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko, dan menghadirkan lagu-lagu dari Ardhito Pramono.

Film ini adalah spin-off dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini.

Film ini akan menceritakan kisah Kale (Ardhito Pramono) dan Dinda (Aurelie Moeremans).

Pemeran:

- Ardhito Pramono sebagai Kale

- Aurelie Moeremans sebagai Dinda

- Tanta Ginting sebagai Tanta

- Roy Sungkono sebagai Roy

- Arya Saloka sebagai Argo

- Gilbert Pohan sebagai Ibe

- Azizah Hanum sebagai Hanum

"Hari yang ditunggu akhirnya tiba!