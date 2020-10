Chord Lagu Always - Yoon Mirae OST Descendants Of The Sun Kini Viral di TikTok, Lengkap Terjemahan

Penulis: Pipit | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Always yang dinyanyikan Yoon Mirae dalam film (ost) Descendants of The Sun.

Kini lagu Always viral di TikTok. Langsung saja ini lirik, chord lagu dan terjemahan Indonesia:

Chord Lagu Always - Yoon Mi Rae (YouTube/KBS)

Always - Yoon Mirae

[Verse]

A E

Geudaereul barabol ttaemyeon



F#m D

Modeun ge meomchujyo



A E F#m D

Eonjebuteonji nado moreugeyeossjyo



A E

Eoneu nal kkumcheoreom geudae dagawa

F#m D

Nae mameul heundeuljyo



A E D

Unmyeongiran geol naneun neukkyeossjyo

[Reff]

A E F#m D

I love you.. deutgo issnayo



A E D D A

Only you.. nuneul gama bwayo



E F#m D

Barame heutnallyeo on geudae sarang



A E D

Whenever wherever you are



A E A

Whenever wherever you are



F F#m D A E D

Oh oooh... oh love love love

[Bridge]

Bm E

Geudae jogeum doraondaedo



A D

Dasi nareul seuchyeo jinadeorado



Bm

Gwaenchanhayo geudael wihae



E

Naega yeogi isseulge

Terjemahan Indonesia

geudaereul barabol taeyeon

Ketika aku melihatmu