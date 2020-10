Lirik dan Chord Lagu Tetap di Sini - Tri Suaka Viral di TikTok, 'Terima Kasih Kau Telah Mencintaiku'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

Capo fret 6

Intro : Am..Em..F..C G

Am..Em..F..G..

Am Em

kau belahan jiwaku

F C G

penerang gelapku..

Am Em

kau pelipur laraku

F C G

di saat.. ku terjatuh..

Am Em

kau tak pernah mengeluh

F C G

di saat ku terpu..ruk

Am Em

dan kau slalu tegar

F G

menjalani hidup ini..

Am Em

ku tak akan pernah menyesal

F G C G

hidup denganmu..

Am Em

karena kau memang terlahir

F D G

untuk hidupku..

Reff :

F

terima kasih..

G

kau tlah mencintaiku

Em

terima kasih..

E Am

kau tlah menyayangiku

Dm E

tetap disini..temani aku..

Am A

sepanjang hidupku..