Chord Lagu The Boat Beat - Ricky Desktop Viral di TikTok, 'Row, Row, Row Your Boat'

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut kunci gitar alias chord lagu The Boat Beat - Ricky Desktop yang viral di TikTok.

G Em C G

Row, row, row your boat

G Em D

Gently down the stream

G D G C

Merrily, merrily, merrily, merrily

D7 G G

Life is but a dream



[Verse 2]

G Em C G

Row, row, row your boat

G Em D

Gently up the creek,

G D G C

If you see a little mouse

D7 G G

Don't forget to squeak!



[Verse 3]

G Em C G

Row, row, row your boat

G Em D

Gently down the stream,

G D G C

If you see a crocodile

D7 G G

Don't forget to scream!



[Verse 4]

G Em C G

Row, row, row your boat

G Em D

Gently to the shore

G D G C

If you see a Tiger there

D7 G G

Don’t forget to roar!