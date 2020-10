Arti Mimpi Dapat Uang dari Seseorang, Beruntung karena Pertanda Baik bagi Kehidupan dan Spiritual

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Apa arti mimpi mendapat uang dari seseorang? Simak jawabannya dalam artikel ini.

Pernahkah Anda mimpi mendapatkan uang dari seseorang, baik dikenal maupun tidak dikenal?

Bersyukurlah, karena itu pertanda baik bagi kehidupan Anda.

Melansir laman Guy Counseling, Dr John Moore, PhD mengatakan bahwa arti mimpi dapat uang bisa berhubungan dengan sistem kepercayaan.

"Misalnya, jika Anda memberi tahu seorang Wiccan (aliran spiritual) bahwa Anda bermimpi menemukan uang $100 di tempat tidur, mereka mungkin akan bilang uang itu melambangkan 'membayar harga' untuk keintiman seksual," tulisnya.

"Di sisi lain, jika Anda berbagi mimpi yang sama dengan analis Freudian, ia mungkin menafsirkan bahwa tagihan tersebut mewakili keinginan Anda akan kekayaan," lanjutnya.

"Dalam mimpi, uang dapat mencerminkan segala sesuatu mulai dari kekuatan dan energi yang dirasakan seseorang hingga akal bahkan harga diri," kata Kelly Sullivan Walden, penulis “It’s All In Your Dreams” dalam wawancara bersama Her Money.

Ia dan dua orang analis mimpi lainnya membahas tentang arti mimpi yang berkaitan dengan uang.

1. Tafsir mimpi dikasih uang