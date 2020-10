Chord Lagu Menemani - Wizz Baker Versi Mudah, 'Diam-diam Kita Mulai Sehati' Viral di TikTok

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut kunci gitar atau chord lagu Menemani - Wizz Baker yang viral di TikTok.

intro : C F Am G

o ooo . .



C F

diam diam kita mulai sehati

C F

berjuta kali rasa hangat mentari

C F

cemburu dan romantis silih berganti

Am G

denganmu yang ku miliki . .



C F

indonesia timur kau cendrawasih

C F

wanita cantik yang selalu dihati

Am G

matamu sebening embun pagi

F G

tetaplah disisi . .



reff :

C F

saat matahari menyinari

C F

dan engkau berdiri menemani

C F

kau manjakanku dengan jemarimu

Am G - C

kita cerita tentang esok nanti . .



int . F C F C

F Am G . .

F C F C

F Am G . .



C F

diam diam kita mulai sehati

C F

berjuta kali rasa hangat mentari

C F

cemburu dan romantis silih berganti

Am G

denganmu yang ku miliki . .



C F

indonesia timur kau cendrawasih

C F

wanita cantik yang selalu dihati

Am G

matamu sebening embun pagi

F G

tetaplah disisi . .



reff :

C F

saat matahari menyinari

C F

dan engkau berdiri menemani

C F

kau manjakanku dengan jemarimu

Am G

kita cerita tentang esok nanti . .



( C ) F

saat matahari menyinari

C F

dan engkau berdiri menemani

C F

kau manjakanku dengan jemarimu

Am G - C

kita cerita tentang esok nanti . .



musik : F C F C

F Am G . .

F C F C

F Am G . .



reff :

C F

saat matahari menyinari

C F

dan engkau berdiri menemani

C F

kau manjakanku dengan jemarimu

Am G

kita cerita tentang esok nanti . .