Belajar Sukses di Bidang Kuliner dari Papa Chang, Pemilik Restoran Madame Chang Surabaya

Surya.co.id | SURABAYA - Bagi sebagian warga Kota Surabaya, Restoran Madame Chang tidak asing lagi.

Resto di kawasan Manyar Kertoarjo ini merupakan pionir resto makanan sehat di Surabaya.

Sukses yang diraih dan mampu bertahan di masa pandemi, tak lepas dari tangan dingin sang pemilik, Papa Chang dan patut menjadi contoh banyak orang.

Pria bernama asli Rudy Hendrata ini selalu menekankan, konsep yang jelas dan harus yakin dengan diri sendiri itu salah satu konsep yang harus dipegang.



“Yakinlah dengan kemampuan diri, jangan belum apa-apa sudah menganggap diri sebagai loser (pecundang)," tegas Papa Chang dalam webinar 'Menggerakkan Perekonomian di Masa Pandemi' yang digelar Rotary Club of Surabaya Kaliasin, Rabu (28/10).

Lebih lanjut Papa Chang juga menuturkan, proses mencapai kesuksesan harus dilalui seseorang.

Tidak sedikit orang yang enggan mengikuti proses dan inginnya instan. Itu menjadi hal yang mustahil.

"Semua butuh proses, orang hamil saja ada prosesnya apalagi berbisnis. Tingkatkan kemampuan agar mampu melewati proses tersebut dan beri deadline-nya agar dapat mencapai target," tukasnya.

Ia juga menegaskan bisnis adalah tentang menghasilkan uang. Saat mendirikan sebuah bisnis, seseorang harus memikirkan secara matang berapa banyak uang dan waktu yang akan diinvestasikan dalam bisnis tersebut.

Untuk bisnis start-up seseorang sebaiknya meluangkan seluruh energi dan waktu untuk menjalankannya.

“Harus ada sense of belonging agar bisnis tersebut ada jiwanya. Untuk amannya lebih baik start small and go along as the business grow,” lanjutnya.

Sementara itu Presiden Rotary Club of Surabaya Kaliasin Farah Nurani Tjinong mengungkapkan webinar ini digelar untuk memperingati Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang jatuh pada Oktober ini.

"Itu kenapa kita pilih Papa Chang sebagai narasumber karena beliau benar-benar pelaku usaha, tidak hanya motivator saja," jelas Farah.

Ia berharap dapat lebih memotivasi para pelaku usaha terutama UMKM agar tak patah semangat di masa pandemi seperti sekarang.