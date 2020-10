Mengurangi Resiko Hipertensi melalui Strategi Pengurangan Asupan Garam

SURYA.co.id | SURABAYA - Banyak cara mengurangi risiko hipertensi, mulai jalankan gaya hidup sehat berolahraga teratur, hindari kebiasaan merokok dan minuman alkohol, hingga cukup Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension).

"Kita juga bisa mengurangi asupan garam atau diet rendah garam, sebagai salah satu upaya esensial dan cukup mudah untuk mengurangi risiko hipertensi," kata Prof Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, MS, C.Ht.

Guru Besar Bidang Keamanan Pangan & Gizi di Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB itu mengungkap hal tersebut saat tampil dalam Webinar: “Salt Reduction Strategy to Reduce the Risk of Hypertension”.

Kegiatan ini digelar PT Ajinomoto Indonesia bekerjasama dengan Inaviga Indonesia, pekan lalu.

Untuk menyiasati pengurangan asupan garam atau diet rendah garam, dapat mengganti penggunaan sebagian garam dengan bumbu umami seperti MSG .

"Jika kalian tetap ingin makanan yang dikonsumsinya memiliki cita rasa tinggi, namun sekaligus diet rendah garam, cara ini sangat sesuai dan faktanya, strategi ini juga dapat meningkatkan sistem imun kita,” ungkap dia.

Kandungan natrium pada MSG hanya 1/3 kandungan natrium pada garam dapur normal.

Banyak penelitian terdahulu membuktikan bahwa penggunaan MSG bermanfaat untuk membantu penurunan asupan garam, namun tetap menjaga palatabilitas makanannya.

"Ini juga terbukti dengan sertifikasi halal MUI dan izin BPOM bahwa penggunaan MSG sangat aman, sepanjang sesuai dengan anjuran penggunaan,” lanjutnya.

"Kegiatan webinar ini diharapkan memberi panduan kepada masyarakat tentang konsumsi garam untuk penderita hypertensi sekaligus upaya mensosialisasikan fakta-fakta keamanan Bumbu Umami dan Monosodium Glutamat (MSG) di tengah masa pandemi COVID-19," jelas Katarina Larasati, Public Relations Manager Ajinomoto Indonesia, Senin (26/10/2020).