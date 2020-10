Chord dan Lirik Lagu Blue Bird - Ikimono Gikari OST Naruto Viral di TikTok, Mudah Kunci Dasar C

Penulis: Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Blue Bird - Ikimono Gikari yang merupakan OST Naruto dan viral di TikTok.

Lagu Blue Bird - Ikimono Gikari cukup mudah dimainkan dengan kunci dasar C. Berikut selengkapnya.

[Chorus]

C D Em C D Em

Habataitara modoranai to itte

C D Em C D Em

Mezashita no wa aoi aoi ano sora

[Instrumental] : C Bm D Em C B

[Verse 1]

C D Em C B

"Kanashimi" wa mada oboerarezu "setsunasa" wa ima tsukamihajimeta

C D Em C D Em

Anata e to idaku kono kanjou mo ima "kotoba" ni kawatte iku