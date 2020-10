Chord Lagu Abang Tukang Bakso - Daffa & Khalista, Abang Tukang Bakso Mari Mari Sini Viral di TikTok

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Abang Tukang Bakso yang dibawakan oleh Daffa dan Khalista.

Lagu Abang Tukang Bakso karya Mamo Agil ini sedang viral di TikTok.

Chord C, G, dan F

Intro : C

C

Abang tukang bakso

C

Mari mari sini

C G

Aku mau beli

G

Abang tukang bakso

G

Cepatlah kemari

G C

sudah tak tahan lagi

C

Satu mangkuk saja

C

dua ratus perak

C7 F

yang banyak baksonya

F

Tidak pake saos

C

Tidak pake sambel

G C

Juga tidak pake kol

Reff :

G C

Bakso bulat seperti bola pingpong

G C

kalo lewat membikin perut kosong

G C

Jadi anak jangan kau suka bohong

G C

Kalo bohong digigit kambing ompong