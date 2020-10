Biodata & Foto Ruchika Kapoor, Pacar Baru Shaheer Sheikh Cantik & Kaya Raya, Ayu Ting Ting Lewat?

Penuli: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Simak biodata dan foto-foto Ruchika Kapoor, pacar baru Shaheer Sheikh yang tak kalah cantik dari Ayu Ting Ting.

Tidak hanya cantik, pacar baru Shaheer Sheikh juga memiliki karir moncer dan jabatan mentereng di usianya yang masih muda.

Tak heran jika wanita bernama Ruchika Kapoor tersebut memiliki kekayaan berlimpah dan kerap tampil modis dan kekinian.

Shaheer Sheikh sendiri sempat mengunggah potret sang kekasih melalui media sosial Instagramnya.

Ia secara gamblang mengumumkan sosok wanita pengisi hatinya tersebut.

Bahkan mantan pacar Ayu Ting Ting tersebut memanggil kekasihnya dengan sebutan "my girl"

"Mommy there is something in the backyard? Never mind its my girl," tulis Shaheer Sheikh.

Tampak Ruchika Kapoor mengenakan dress denim dengan kaca mata hitam dengan model kekinian.

Sementara itu, rambut ikalnya terurai indah.