PLT 83 Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Layani Tes hingga Bimbingan Persiapan TOEP dan TKDA

SURYA.co.id | KEDIRI - IIK Bhakti Wiyata (IIK BW) Kediri sebagai kampus kesehatan pertama di Indonesia yang diakui MURI terus berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Timur.

Hal ini telah dibuktikan dengan berdirinya Pusat Layanan Tes (PLT 83 IIK BW) yang bekerjasama dengan Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI) sejak 22 Agustus 2019 lalu.

Sebagai bagian dari PLTI, PLT 83 IIK BW siap menjadi tempat penyelenggaraan tes TOEP dan Tes

Kompetensi Dasar Akademik (TKDA).

Dari sepuluh PLT yang tercatat di Jawa Timur, hanya dua PLT yang berada di Perguruan Tinggi Swasta.

Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata menjadi satu-satunya PLT di wilayah Karisidenan Kediri, Madiun dan Bojonegoro setelah sebelumnya hanya terdapat di Surabaya dan Malang, itupun di perguruan tinggi negeri.

PLTI merupakan lembaga bergerak dalam bidang tes kemampuan bahasa Inggris (TOEP)

dan tes potensi akademik (TKDA) yang dimiliki dua organisasi profesi berskala nasional.

Yakni TEFLIN (The Association for the Teaching of English as a Foreign Language in indonesia) dan HIMPSI

(Himpunan Psikologi Indonesia).

TOEP dan TKDA telah digunakan di Indonesia terutama oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu tes ini juga banyak digunakan untuk mendukung syarat:

a) Pengajuan beasiswa.

b) Melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

c) Rekrutmen karyawan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

d) Sertifikasi dosen.

e) Mengurus Nomor Induk Nasional Dosen (NIDN) dan keperluan pribadi lainnya.

Tes dilakukan secara daring menggunakan komputer multimedia dan massal dengan administrasi

penyelenggaraan yang ringkas dan andal serta pelaporan hasil tes yang cepat dan efisien.