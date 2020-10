Lezatnya Steamboat and Grill Quest Hotel Darmo Surabaya, Pas untuk Ultah dan Kumpul - kumpul

PILIH SENDIRI - Pengunjung menikmati sajian "All You Can Eat Steamboat dan Grill" di Cristal Cafe Quest Hotel Darmo Surabaya, Sabtu (24/10/2020). Sajian rebus-rebusan dan bakar-bakaran sendiri ini agar pengunjung bisa mengkreasi aneka makanan yang diinginkan.

SURYA.co.id | SURABAYA - Steamboat salah satu kuliner khas China yang dimasak di atas panci khusus dengan beragam isian ini banyak digemari masyarakat Indonesia.

Untuk menyantapnya, biasanya dipadukan dengan hidangan grill aneka daging atau bahan lainnya.

"Seamboat and grill ini enaknya dimakan ramai-ramai. Hidangan ini banyak disuka oleh anak muda atau keluarga," ungkap Public Relations Officer Quest Hotel Darmo Surabaya Melly Aruni, Senin (26/10/2020).

Steamboat and grill ini tepat dipilih saat ingin menghabiskan waktu bersama untuk merayakan ulang tahun atau acara kumpul-kumpul lainnya.

Melihat animo masyarakat terhadap sajian ini, Quest Hotel Darmo Surabaya pun menyediakan buffet all you can eat steamboat and grilled.

"Kami buka setiap weekend dari jam satu siang sampai sembilan malam. Konsepnya all you can eat, jadi tamu bebas langsung memilih," terangnya.

Ada beragam pilihan yang disediakan, mulai dari aneka sayuran seperti pakcoy dan jamur, daging segar, olahan ikan, seafood seperti udang dan ikan dori, sampai sosis dan masih banyak lagi.

"Sausnya juga berbagai macam. Selain BBQ sauce, juga ada Bangkok, egg, dan fruity sauce," ungkapnya.

Cara memasaknya pun sangat mudah. Bahan-bahan tinggal direbus atau dipanggang sampai matang. Campurkan dengan saus yang disuka dan santap selagi masih hangat.

"Sekarang setamboat dan grill lagi ngetren ya. Sebenarnya kami sudah ada setamboat dari dulu. Bisa dibilang pertama kali hotel di Surabaya yang buka all you can eat steambod ya kami. Karena animonya bagus, akhirnya kami tambah grill juga," Melly menerangkan.