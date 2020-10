Chord Lagu Tersenyumlah - Teenebelle Viral di TikTok, Liriknya Hai Kamu Jangan Membisu

Penulis: Pipit | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Tersenyumlah dari Teenebelle, yang Viral di TikTok.

Liriknya Hai Kamu Jangan Membisu, langsung saja ini lirik dan chord lagunya.

Tersenyumlah - Teenebelle

(Intro) F Am Dm F

C Em Am Em

Hai kamu jangan membisu

F C Dm G

Ada aku disini untukmu

C Bm Am Em

Coba tuk berbagi denganku

F C Dm G

Lupakan semua masa lalu

C G Am Em

Tersenyum lagi don't ever cry

F Em Dm G

Lihat dunia ini lebih indah

C G Am Em

Tertawa lagi don't ever cry

F Em Dm

Kita selalu bersama

C F Em Dm C

jadi lebih indah

C Bm Am G

Oooh tak perlu mengingat yang dulu

F Em Dm C-A

Ada aku disini untukmu

D C#m Bm F#m

Coba tuk memeluk diriku

C Bm Am G F F Em Dm C

Lupakan semua masalahmu.. huu..u.. aa..

C G Am Em

Tersenyum lagi don't ever cry

F Em Dm G

Lihat dunia ini lebih indah

C G Am Em

Tertawa lagi don't ever cry

F Em Dm

Kita selalu bersama

C A# C

jadi lebih indah.. haa..

F G

ha.. haa..

Dm Em

Terlalu berat tuk hadapi ini

F Am

Takkan berat jika bersama..

Dm Em

Bersama kita meraih dunia

F G

Hadapi semua yang ada..

(Interlude) F F-Em D#-D#-D

C# C Bm C F

Am A# Bm A# Am A#

A# F Gm Dm

Tersenyum lagi don't ever cry

C G Am Em

Tersenyum lagi don't ever cry

F Em Dm G

Lihat dunia ini lebih indah

C G Am Em

Tertawa lagi don't ever cry

F Em Dm

Kita selalu bersama

G C

jadi lebih indah..

C G Am Em

Tersenyum lagi don't ever cry

F Em Dm G

Lihat dunia ini lebih indah

C G Am Em

Tertawa lagi don't ever cry

F Em Dm

Kita selalu bersama

G F

jadi lebih indah..

C Dm

Kita selalu bersama

G F

jadi lebih indah..

C Dm G

Kita selalu bersama (Kita selalu bersama)

G C

jadi lebih indah..

(Tersenyum lagi don't ever cry)