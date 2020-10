Chord Lagu Aku Bisa - Flanella Band Viral di TikTok, Demi Aku yang Pernah Ada di Hatimu

Penulis: Pipit | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Aku Bisa dari Flanella Band yang viral di TikTok.

Lirik lagu yang familiar, 'Demi Aku yang Pernah Ada di Hatimu, Pergi Saja dengan Kekasihmu yang Baru'

Chord Aku Bisa, Flanella

F

Sejak engkau mendua

G C A

Entah apa yang kurasakan

Dm G C

Memandang perih, menyimpan luka

.

*)

F

Sampai pada saat ini

G C Bb A

Aku memulihkan rasa di hatiku

Dm G

Lalu aku bisa, bisa bicara

.

Reff:

C Em

Demi aku yang pernah ada di hatimu

Dm G

Pergi saja dengan kekasihmu yang baru

C Em

Dan aku yang terluka oleh hatimu

Dm G

Mencoba mengobati perihku sendiri

F Em Dm G C

Aku yakin bisa, aku bisa tanpamu

F

Sampai pada saat ini

G C Bb A

Aku memulihkan rasa di hatiku

Dm G

Lalu aku bisa, bisa bicara

.

Reff:

C Em

Demi aku yang pernah ada di hatimu

Dm G

Pergi saja dengan kekasihmu yang baru

C Em

Dan aku yang terluka oleh hatimu

Dm G

Mencoba mengobati perihku sendiri

F Em Dm G Em

Aku yakin bisa, aku bisa tanpamu

.

Musik : Dm G C Em F Fm G

.

Reff:

C Em

Demi aku yang pernah ada di hatimu

Dm G

Pergi saja dengan kekasihmu yang baru

C Em

Dan aku yang terluka oleh hatimu

Dm G

Mencoba mengobati perihku sendiri

.

C Em

Demi aku yang pernah ada di hatimu

Dm G

Pergi saja dengan kekasihmu yang baru

C Em

Dan aku yang terluka oleh hatimu

Dm G

Mencoba mengobati perihku sendiri

D F Em F

Aku yakin bisa aku bisa tanpamu woo ohoo..

Dm G C

Aku yakin bisa aku bisa tanpamu