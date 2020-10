Tujuh Program CSR Pertamina EP (PEP) Asset 4 yang Meraih Nominasi Nusantara CSR Award 2020

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Pertamina EP (PEP) Asset 4 kembali berhasil mengajukan tujuh program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam ajang bergengsi Nusantara CSR Award 2020.

Event ini digagas oleh La Tofi School of Corporate Social Responsibility (CSR). Ajang ini dilakukan secara berbeda dari tahun sebelumnya karena dampak wabah Covid-19 dilakukan secara online dan offline.

La Tofi menjelaskan bahwa ajang penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap program kerja yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik lembaga pemerintah, BUMN, atau swasta yang memiliki komitmen dan kontribusi untuk kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

"Penghargaan ini akan menjadikan motivasi bagi fungsi kehumasan di Pertamina EP (PEP) Asset 4 untuk dapat selalu menghadirkan program CSR yang berkualitas dan berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan," kata Jou Samuel Hutajulu, Manager Legal & Relations Pertamina EP (PEP) Asset 4, Jumat (23/10/2020) malam.

Tujuh penghargaan yang diraih Pertamina EP (PEP) Asset 4 dalam ajang Nusantara CSR Award 2020, meliputi, PT Pertamina EP Asset 4,

-Sub Kategori : Bantuan Kesehatan dan Ekonomi (Charity) Untuk Penanganan Darurat Covid-19. Berjudul : Berdaya Di Rumah dan Peduli Di Luar Rumah.

- PT Pertamina EP Asset 4 Poleng Field. Sub Kategori : Peningkatan Mutu Pendidikan. Berjudul : Mangrove Sister School dan Pojok Baca Pertamina Lembung Paseser.

- PT Pertamina EP Asset 4 Poleng Field. Sub Kategori : Pengembangan Desa Wisata.

Berjudul : Doudo Goes To Agro Edu Green Village.

- PT Pertamina EP Asset 4 Poleng Field, Sub Kategori : Bantuan Kesehatan dan Ekonomi (Charity) Untuk Penanganan Darurat Covid-19. Berjudul : Poleng Lawan Covid-19.

- PT Pertamina EP Asset 4 Cepu Field, Sub Kategori : Pemberdayaan Ekonomi Komunitas. Berjudul : Membina Alam Bersama Bina Alamsri.

- PT Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field. Sub Kategori : Bantuan Kesehatan dan Ekonomi (Charity) Untuk Penanganan Darurat Covid-19. Berjudul : SAHABAT Lawan Covid-19 Bersama Masyarakat.

- PT Pertamina EP Asset 4 Donggi Matindok Field. Sub Kategori : Peningkatan Mutu Kesehatan. Berjudul : SEHATI Menjemput Bola Di Tengah Pandemi.

Jou Samuel Hutajulu, menyampaikan apresiasinya pada tim Asset 4 dan seluruh field atas upaya dan kinerja yang maksimal di tengah pandemi.

"Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi agar kami dapat terus meningkatkan strategi kegiatan kehumasan yang selalu proaktif dan berdampak positif pada masyarakat sekitar," ungkap Jou.