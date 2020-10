Lirik dan Chord Lagu Pesan dari Hati - Ruri Repvblik feat Cynthia Ivana, Versi DJ Viral di TikTok

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

Berikut lirik dan kunci gitar atau chord lagu Pesan dari Hati yang dinyanyikan oleh Ruri Repvblik feat Cynthia Ivana dan viral di TikTok.

Kunci gitar atau chord lagu Pesan dari Hati - Ruri Repvblik feat Cynthia Ivana banyak diburu setelah versi DJ nya menjadi lagu TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya

Capo di fret 6

[Intro]

C D B Em D C B

[Verse]

Em C

Tatapan mata itu

D Bm

terasa begitu dalam

Em

seakan akan

C D

menyentuh jantung hatiku

Am D

Apakah ini suatu isyarat

G C

Sebuah pesan dari hatimu

F F#m

Ungkapan rasa cinta

B Em B

yang kau pendam..

[Chorus]

Em Am

Biarkan hati bicara

D G

Katakan semua rasa kita

C B

Hentikanlah kebisuan

Em B

membohongi kita..

Em Am

Biar hati yang berjanji

D G

Dia tak mungkin bisa berdusta

C Bm Am B

Tentang rasa cinta kita

B Em C D

Tulus dari hati..

[Verse]

Em C

Senyuman di bibirmu

D Bm

Slalu tersimpan di hati

Em

Seakan akan

C D

menyentuh mesra jiwaku

Am D

Apakah ini suatu isyarat

G C

Sebuah pesan dari hatimu

F F#m

Ungkapan rasa cinta

B Em B

yang kau pendam..

[Chorus]

Em Am

Biarkan hati bicara

D G

Katakan semua rasa kita

C B

Hentikanlah kebisuan

Em B

membohongi kita..

Em Am

Biar hati yang berjanji

D G

Dia tak mungkin bisa berdusta

C Bm Am B

Tentang rasa cinta kita

B Am

Tulus dari hati..

[Interlude]

Am D Bm C

Am B

[Chorus]

Em Am

Biarkan hati bicara

D G

Katakan semua rasa kita

C B

Hentikanlah kebisuan

Em B

membohongi kita..

Em Am

Biar hati yang berjanji

D G

Dia tak mungkin bisa berdusta

C Bm Am B

Tentang rasa cinta kita

B C

Tulus dari hati..

D Bm

Cinta kita selalu

Em D C

jadi milik kita berdua

Am B

Untuk selamanya..

[Chorus]

Em Am

Biarkan hati bicara

D G

Katakan semua rasa kita

C B

Hentikanlah kebisuan

Em B

membohongi kita..

Em Am

Biar hati yang berjanji

D G

Dia tak mungkin bisa berdusta

C Bm Am B

Tentang rasa cinta kita

B Em

Tulus dari hati..

