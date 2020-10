Via Vallen Malu Video Klip Terbaru Plagiat Penyanyi Korea IU, Manajemen Ogah Disalahkan, Ini Katanya

Potongan video klip Via Vallen yang sangat mirip dengan penyanyi korea, IU.

SURYA.CO.ID - Pedangdut Via Vallen mengaku sangat malu setelah tahu video klip lagu terbarunya sangat mirip dengan video klip penyanyi korea selatan, IU.

Via Vallen pun meminta video klip lagu duetnya dengan Dyrga Dadali yang berjudul 'Kasih Dengarkanlah Aku' itu di take down alias diturunkan dari youtube.

Pedangdut asal Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur ini pun meminta maaf kepada IU, fans IU, Vyanisty dan pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Permintaan maaf Via itu dituliskan dalam instagram story, Sabtu (24/10/2020).

Via mengaku tidak ada unsur kesengajaan dalam pembuatan video klip itu.

Diakui, dia bukan penggemar kpop secara umum sehingga tidak banyak tahu video klip penyanyi-penyanyi korea selatan.

"Kebanyakan MV Kpop yg aku lihat cm punya Blackpink doang," aku Via.

Menurutnya, jika tahu dari awal kalau video klip lagi "Kasih Dengarkanlah aku' itu plagiat video klip orang lain, dipastikan dia akan mengganti konsepnya.

"Jujur aku MALU banget pas tau

Aku bakal minta videonya buat di take down