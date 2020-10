Lirik Lagu dan Link Download MP3 Positions - Ariana Grande dengan Arti Indonesia, Trending YouTube

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu dan link download MP3 Positions - Ariana Grande lengkap dengan arti Indonesia.

Lirik lagu Positions - Ariana Grande menceritakan tentang pengorbanan wanita untuk kekasihnya.

Langsung saja, berikut link download MP3 Positions - Ariana Grande via Spotify.

Positions - Ariana Grande

...do to me

I'm tryin’ somethin', don't be

Be history

Boy, I’m tryna meet your momma on a Sunday

And make a lot of love on a Monday

Never need no one else babe

'Cause I be switching up my positions for you

Cookin' in the kitchen and I'm runnin' to the room

I don't need a

And my love infinite, nothing that I won't do

Nothin' I wouldn’t do, switchin’ for you

Perfect, perfect

It's too good to be true (It’s too good to be true)

But I get tired of runnin'

Fuck it, know I'm runnin' with you, with you

Boy, I’m tryna meet your momma on a Sunday

And make a lot of love on a Monday

Never need no one else babe

Arti Bahasa Indonesia

.. lakukan padaku

Aku sedang mencoba sesuatu, jangan jadi

Jadilah sejarah

Wah, aku tryna bertemu ibumu pada hari Minggu

Dan bercinta di hari Senin

Tidak pernah membutuhkan orang lain sayang

Karena aku akan mengganti posisiku untukmu

Masak di dapur dan aku lari ke kamar

Saya tidak butuh

Dan cintaku tak terbatas, tidak ada yang tidak akan kulakukan

Tidak ada yang tidak akan saya lakukan, beralih untuk Anda

Sempurna, sempurna

Terlalu bagus untuk jadi kenyataan (Terlalu bagus untuk jadi kenyataan)

Tapi aku bosan berlari

Sialan, ketahuilah aku berlari denganmu, denganmu

Wah, aku tryna bertemu ibumu pada hari Minggu

Dan bercinta di hari Senin

Tidak pernah membutuhkan orang lain sayang