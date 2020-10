Chord Lagu Terakhir - Sufian Suhaimi, 'Mengapakah Kita Selalu Berjauhan Hati' Viral di TikTok

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut kunci gitar atau chord lagu Terakhir - Sufian Suhaimi yang viral di TikTok.

Intro : C….C….F….F

.

C G

mengapakah kita

Am

selalu berjauh hati

Fm

selalu menyendiri

C

dan terasa hati

G

apakah kita

Am

tak sehaluan lagi

Fm

berat bagiku

Cadd9 C Cmaj7 C

berat bagiku...

.

C G

apakah salahku

Am

kau buatku begini

Fm

selalu sendiri

C

tinggal sendiri

G

cinta yang ku pinta

Am

kau balas dengan dusta

Fm

berat bagiku

.

Reff:

G C

melepaskanmu

C

bukan mudah bagiku

Em

untuk melalui semua ini

Em

pabila kenangan kita

F

mengusik jiwa dan hati

F

kala malam tidur ku tak lena

G

mengenangkanmu..

.

G C

ku cuba pertahankan

C

separuh jiwaku hilang

Em

ikut terbang bersamamu

Em

episod cinta hitamku

F

kini berulang kembali

F

berulang kembali menguasai

G

diriku ini..

.

Am

oh Tuhan

Em

ku mahu yang terbaik

F

terbaik buatku

G

insan kerdil ini

Am

oh Tuhan

Em

noktahkan kehilangan ini

F

munculkan dia

G

dia terakhir buatku...

.

Int. C G Am

.

Fm

oh Tuhan

C G

ku mahu yang terbaik

Am

oh Tuhan

Fm C G

noktahkan kehilangan ini hoo

.

Reff:

G C

melepaskanmu

C

bukan mudah bagiku

Em

untuk melalui semua ini

Em

pabila kenangan kita

F

mengusik jiwa dan hati

F

kala malam tidur ku tak lena

G

mengenangkanmu..

.

G C

ku cuba pertahankan

C

separuh jiwaku hilang

Em

ikut terbang bersamamu

Em

episod cinta hitamku

F

kini berulang kembali

F

berulang kembali menguasai

G

diriku ini..

.

Am

oh Tuhan

Em

ku mahu yang terbaik

F

terbaik buatku

G

insan kerdil ini

Am

oh Tuhan

Em

noktahkan kehilangan ini

F

munculkan dia

Fm

dia terakhir buatku...

C

dan buat dirinya...