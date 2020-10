Chord Lagu Jangan Hilangkan Dia - Rossa, 'Karna Malam Ini Saat yang Terindah Bagi Hidupku'

Penulis: Pipit | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Jangan Hilangkan Dia daro Rossa.

Lagu ini sedang viral di TikTok dengan lirik, Karna Malam Ini Saat yang Terindah Bagi Hidupku. Langsung saja ini lirik dan chord lagunya.

Jangan Hilangkan Dia - Rossa

[Intro]

G C x4

[Verse 1]

G C D

Kau yang terbaik yang pernah

G C D Bm

aku dapatkan Dan terbaik yang slalu kudengar

Em Am D Bm Em

Aku tau kini takkan mudah

Am F D

Tuk bisa terus bersamamu

[Chorus]

C

Karna malam ini

D Bm

Saat yang terindah bagi hidupku

Em Am

Oh Tuhan jangan hilangkan dia

D G G7

Dari hidupku selamanya

C

Sungguh ku tak ingin

D Bm

Hatiku jadi milik yang lainnya

Em Am Bm

Ku bersumpah kau sosok yang tak mungkin

C D G C G C

Kutemukan lagi

[Verse 2]

G C D G

Apa jadinya jika tanpamu di sini

C D Bm

Lebih baik aku mati saja

Em Am D Bm

Bila harus melihatmu

Em Am F D

Bersanding tapi bukan dengan aku

[Chorus]

C

Karna malam ini

D Bm

Saat yang terindah bagi hidupku

Em Am

Oh Tuhan jangan hilangkan dia

D G G7

Dari hidupku selamanya

C

Sungguh ku tak ingin

D Bm

Hatiku jadi milik yang lainnya

Em Am Bm

Ku bersumpah kau sosok yang tak mungkin

C D

Kutemukan lagi

[Interlude]

C D Bm Em

Am Bm C D

[Chorus]

C

Karna malam ini

D Bm

Saat yang terindah bagi hidupku

Em Am

Oh Tuhan jangan hilangkan dia

D G G7

Dari hidupku selamanya

C

Sungguh ku tak ingin

D Bm

Hatiku jadi milik yang lainnya

Em Am Bm

Ku bersumpah kau sosok yang tak mungkin

C D

Kutemukan lagi

[Outro]

G C G C D G