UK Petra Bagikan Beasiswa lebih dari 1 Miliar kepada Mahasiswa 12 Kategori

BEASISWA OIA - Rektor UK Petra Djwantoro Hardjito (batik lengan pendek) foto bersama perwakilan Mahasiswa penerima Beasiswa Office of Institutional Advancement (OIA) UK Petra Surabaya, Jumat (22/10/2020).

SURYA.co.id | SURABAYA - Bekerjasama dengan berbagai macam industri menjadi salah satu hal perlu dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi agar pendidikan generasi penerus bangsa dapat terus berlanjut.

Hal itulah yang tengah dilakukan Universitas Kristen (UK) Petra agar membuka kesempatan bagi mahasiswa dari kawasan Indonesia Timur serta mahasiswa yang berprestasi untuk dapat meneruskan pendidikannya.

Secara simbolis Rektor UK Petra Prof. Dr. Ir. Djwantoro Hardjito, M. Eng., menyerahkan beasiswa eksternal (I Care UKP) sebesar Rp 1.229.795.423 kepada 12 mahasiswa sebagai perwakilan di gedung Q UK Petra, Jumat (23/10/2020).

Djwantoro mengaku sumber beasiswa yang didapat berasal dari donasi Petranesian, industri dan berbagai aksi pengumpulan dana.

“Terimakasih kepada semua donatur, yang sudah mewujudkan kepeduliannya ikut menjaga kelangsungan studi mahasiswa UK Petra yang terdampak kondisi ekonominya karena COVID-19. Dukungan yang diberikan sangat mengharukan dan sekaligus menguatkan," kata Prof. Dr. Ir. Djwantoro Hardjito, M. Eng.,

Sementara itu, Direktur Office of Institutional Advancement (OIA) UK Petra, Meilinda menyebut besaran beasiswa dan bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Maka dari itu beasiswa I Care UKP dibagi menjadi 12 kategori oleh OIA UK Petra agar tepat sasaran.

Ke-12 kategori itu ialah SPS Corporate khusus mahasiswa Fakultas Teknologi Industri, SPS Corporate khusus mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, P.T. Rembaka, P.T. Surya Dermato Medika Laboratories, P.T. Adaro Indonesia, Benjamin Gideon Associates Award.

Kemudian, Benjamin Gideon Associates Civil engineering Scholarship, Everbest G & I Civil Engineering Award, Penggalangan Dana Bald for Students, Konser Penggalangan Dana Our Helping Hands, Penggalangan Dana Bald for Petra Students dimotori oleh YPTK Petra dan Dana dari Penjualan Merchandise Petranesian.

“Melalui program I Care UKP, UK Petra membuka kesempatan bagi mitra atau para donatur yang ingin ambil bagian membantu ketuntasan studi calon pemimpin bangsa yang berkuliah di UK Petra," kata Meilinda.

Sebelumnya, mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa I Care UKP ini harus melewati serangkaian proses terlebih dahulu.

Salah satu mahasiswa Program Studi Teknik Industri Michelle Christina Linda Mulyawan mengungkapkan telah melewati tahap seleksi berkas dan proses wawancara setelah akhirnya diputuskan mendapatkan beasiswa.

“Saya sangat bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih pada UK Petra serta pihak yang sudah membantu saya. Beasiswa ini sangat membantu keluarga saya dalam menghadapi masa sulit sekarang, terlebih saya hanya hidup berdua hanya dengan mama saja,” ungkap Michelle.

Kedepan Michelle berharap UK Petra dapat terus menawarkan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu sehingga dapat terus melanjutkan pendidikan untuk dapat meraih cita-cita.