Lirik dan Chord Lagu Kamu Hoax - Boiyen yang Viral di TikTok, 'Cintamu Itu Hoax Sayangmu Itu Hoax'

[intro]

Em C G D Em C G D

[verse]

Em

Cintamu itu hoaxx

Em C

Katamu pacarmu cuma satu

G D

Cuma aku yang ada di hatimu

Em C

Ternyata aku telah tertipu

G D

Kau punya yang lain selain aku

[musik]

Em C G D Em C G D

Em C

Geregetan ku sungguh padamu

G D

Ingin cepat balas sakit hatiku

Em C

Ketulusan rasaku padamu

G D

Kau jadikan itu permainanmu

[reff]