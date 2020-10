Denok Istri Bang Ojak Tukang Ojek Pengkolan Meninggal Dunia karena COVID-19, Tika Bravani Hengkang?

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Kabar sedih dari sinetron Tukang Ojek Pengkolan RCTI.

Denok, istri Bang Ojak yang diperankan oleh Tika Bravani diceritakan meninggal dunia akibat Covid-19.

Hal ini kemudian memicu pertanyaan apakah Tika Bravani akan hengkang dari sinetron Tukang Ojek Pengkolan.

Sementara itu, beberapa waktu lalu, Tika Bravani mengunggah postingan yang mengisyaratkan perpisahan.

Baca juga: Biodata Yurike Prastika Artis Senior yang Sering Digoda Berondong, Akui Banyak Anak Muda Suka Tante

Baca juga: Foto Editan Elly Sugigi Tanpa Hijab dengan Berondongnya Jadi Sorotan, Ntar Jangan Kaget Ya Katanya

Ia mengunggah foto bersama pemeran Ojak dan Boy Abdullah untuk pertama kalinya dan mungkin saja untuk terakhir.

Ibu kandung dari pemeran Boy Abdullah, Nining Maulana juga mengucapkan salam perpisahan kepada Tika.

Ia menyebut "See you when i see you ibu baik hati, sukses dan bahagia selalu ya.." nampak sebagai tanda perpisahan.

Dalam Insta Storny-nya, Tika mengaku sedih melihat adegan Denok yang disebutkan sudah meninggal.

Ia mengungkap saat syuting terakhir, masih cengengesan.