Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Bersihkan Ratusan Meter Sungai di Lamongan dari Sampah

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Peringatan dari Pemprov Jatim untuk mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi di kawasan pantai Selatan, bukan berarti diabaikan daerah yang jauh dari pesisir.

Karena Pemkab Lamongan tetap bersiaga menyambut dampak bencana hidrometeorologi itu dengan melakukan pembersihan massal sungai, Jumat (23/10/2020).

Kerja bakti massal yang dilakukan Forkompimda bersama elemen masyarakat itu menyasar sampah yang menutupi pintu air Desa Bedahan dan Kali Konang di Kelurahan/Kecamatan Babat.

Ternyata sepanjang ratusan meter sungai itu, sampah bertumpuk dan sampai menghambat aliran air.

Bupati Lamongan Fadeli pun memimpin langsung kegiatan kerja bakti massal itubersama Kapolres Lamongan, AKBP Harun, Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono dibantu masyarakat. Sasarannya adalah tumpukan sampah di Kali Bedahan sepanjang 150 meter dan Kali Konangsepanjang 200 meter.

"Pembersihan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana yang disampaikan oleh BMKG terkait bencana hidrometeorologi, salah satunya peningkatan kapasitas hujan di Jawa Timur," kata Fadeli.

BMKG memberikan estimasi terkait fenomena hidrometeorologi salah satunya kapasitas hujan di Jawa Timur yang bisa naik lebih dari 40 persen dari sebelumnya. Dan salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah banjir.

Menurut Fadeli, pihaknya telah mempersiapkan 19 pompa banjir dengan rincian tiga unit pompa dengan kapasitas 500 liter per detik dan dua unit pompa dengan kapasitas 125 liter per detik di UPT Babat.

Kemudian dua unit pompa berkapasitas 1.000 liter per detik, delapan pompa berkapasitas 500 liter per detik, serta dua unit pompa berkapasitas 250 liter per detik di UPT Kuro

Tetapi itu belum semuanya. "Ditambah dua unit pompa dengan kapasitas 250 liter per detik di UPT Deket, " tambahnya.

Kerja bakti massal tersebut melibatkan 175 personel dari Kodim 0812, Polres Lamongan, PSHT, IKS PI, BPBD, Satpol PP dan masyarakat desa. Dalam kegiatan itu, pemkab menerjunkan pula dua unit alat berat dan dua unit dump truck, dan diikuti pembagian 100 paket sembako. ****