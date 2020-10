Soimah Tagih Janji Raffi Ahmad, Kisah Mengejar Cinta Nagita Slavina 6 Tahun Lalu Juga Terungkap

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Pesinden Soimah tiba-tiba membongkar janji Raffi Ahmad yang pernah diucapkan 6 tahun lalu.

Janji itu diucap tatkala Raffi Ahmad berjuang mengejar cinta Nagita Slavina alias Gigi.

Melalui panggilan video dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam program OKAY BOS pada Selasa (21/10/2020).

Mulanya pembawa acara OKAY BOS, Denny Cagur bertanya soal curhatan Raffi Ahmad tentang Nagita Slavina.

Baca juga: Nia Ramadhani Cecar Jessica Iskandar soal Foto di Semak-semak dengan Richard Kyle: Ngapain Kamu?

Baca juga: Penampakan Rumah Kekeyi di Nganjuk Viral di TikTok Gara-gara Fans, Sederhana, Halaman Luas & Asri

Sebab Soimah merupakan sosok yang sering menjadi tempat curhat Raffi Ahmad saat mendekati Nagita Slavina.

"Apa sih yang sering dicurhatin Raffi tentang Gigi?" tanya Denny Cagur.

Mendengar pertanyaan itu, Soimah membeberkan curhatan Raffi Ahmad yang kesulitan mendapatkan hati Nagita Slavina.

Raffi Ahmad juga berjanji pada Soimah akan memberikan hadiah jika dirinya bisa mendapatkan Nagita Slavina.

"Raffi dulu sering datang ke ruang make up, dia bilang gini 'So, So, gila ini ada cewek yang satu ini susah didapatin'," jawab Soimah.