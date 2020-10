Lirik dan Chord Lagu Dreams - Fleetwood Mac, 'You Say You Want Your Freedom' Viral di TikTok

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Dreams yang dipopulerkan band Fleetwood Mac yang dirilis tahun 1997.

Kini lagu Dreams menjadi salah satu lagu viral di TikTok.

[Intro]

[Verse 1]

F G F G

F G

Now here you go again

F G

You say you want your freedom

F G

Well who am I to keep you down?

F G F G

It's only right that you should play the way you feel it

F G

But listen carefully to the sound

F G F G

Of your loneliness, like a heartbeat drives you mad

F G F

In the stillness of remembering what you had

G F

And what you lost

G F

And what you had

G F

And what you lost

[Chorus]